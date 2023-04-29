O ilimize lapa lapa yağdı: ’Galiba yaz gelmeyecek’

"HERHALDE YAZ GELMEYECEK"

Eğriçimen yaylasına çalışmak için giden ve kar yağışı ile karşılaşan Cavit Değer, "Bugün günlerde 29 Nisan, Eğriçimen yaylasına çalışmaya geldik ve kar ile karşılaştık. Mükemmel bir kar yağıyor, çok güzel bir hava var. Bu gidişle güzel Sivas'ımıza herhâlde yaz gelmeyecek" şeklinde konuştu.