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Giriş Tarihi: 29.3.2022

O katile indirimsiz ağır müebbet

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
O katile indirimsiz ağır müebbet
AYDIN'DA, 3 yıl önce barda eğlenirken gördüğü eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ile yanındaki Ekim Türkmen'i (32) pompalı tüfekle öldüren Muhammet Gürsoy (30), 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmek"ten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, indirim de uygulanmadı. Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, "En başından beri, 'Adalete güveniyoruz' dedik. Bu beklentimiz boşa çıkmadı. İnşallah, birileri cinayete teşebbüs etmeden önce düşünür" dedi. Avukatı Sibel Önder ise "Karar emsal oldu. Adalet sistemimiz olması gerekeni yaptı" ifadelerini kullandı.

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O katile indirimsiz ağır müebbet
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