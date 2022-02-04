O kazıdan 7 yıllık intikam cinayeti çıktı

İstanbulBüyükçekmece'deki kazı çalışmasının sırrı ortaya çıktı. Kayıp Murat K.'nin (39) cesedinin gömüldüğü iddia edilen alanda kazı yapıldığı öğrenildi. Murat K.'nin 20 suç kaydı bulunduğu ve 2015'te işlenen bir cinayetin şüphelisi olduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan aralarında eski DSP milletvekili Abdulsamet T.'nin de bulunduğu 9 kişiden, 2'si polis 7 kişi tutuklandı. Abdulsamet T. ve Tahsin C. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın 7 yıl önce işlenen müteahhit cinayeti yüzünden gerçekleştirildiği iddia edildi. Cesede ulaşılamadı.