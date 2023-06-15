O köpeklerin tamamı toplanacak

KocaeliÜniversitesi Umuttepe Kampüsü ve Tıp Fakültesi civarında, sayıları her geçen gün artan başıboş köpeklerin neden olduğu saldırılar ve en son olarak 3 gün önce Lokman Emre Yurtsever isimli öğrencinin ağır yaralanması sonrası tepkiler dinmek bilmedi. Vatandaş ve öğrencilerin sosyal medyada yapmış olduğu şikayetler, olayın basına yansıması sonrasında nihayet geçici de olsa çözüm geldi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Umuttepe Kampüsünde bulunan çok sayıda küpeli ve küpesiz sahipsiz köpeğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekiplerince alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevine rehabilite edileceği ifade edildi. Açıklamada, başıboş köpeklerin14 Haziran itibarıyla Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü personeli, Kocaeli Üniversitesinde faaliyet gösteren Doğa ve Hayvan Dostlar Kulübü üyeleri eşliğinde toplanarak, geçici bakımevine nakillerinin yapılacağı aktarıldı.