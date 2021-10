O ölümün nedeni silah sorumlusu

ABD'Lİ ünlü oyuncu Alec Baldwin 'in film setinde kurusıkı tabancayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins 'in (42) ölümüne, yönetmen yardımcısının da ağır yaralanmasına neden olduğu olayda, tüm oklar silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez - Reed'i gösteriyor. Daha önce de bir film setinde 11 yaşındaki oyuncuya silahı kontrol etmeden verdiği belirtilen Gutierrez- Reed'in, çekim yerinin dışındaki bir arabaya 3 silah koyduğu ve birinci yönetmen yardımcısı Dave Halls 'in silahı arabadan alıp, içinde gerçek mermi olduğundan habersiz Baldwin'e getirdiği iddia edildi.