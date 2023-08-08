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Giriş Tarihi: 8.8.2023 10:41 Son Güncelleme: 8.8.2023 10:47

O patlamada yaralanmıştı! “Böyle patlama görmedim”

Kocaeli Derince İlçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, tahıl silolarında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri olan Şükrü Tarık Kara, “Böyle bir patlama ve yangın görmedim” dedi.

ABBAS ÇAKAR
O patlamada yaralanmıştı! “Böyle patlama görmedim”

Kocaeli'nde Derince İlçesi Deniz Mahallesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tahıl silolarında, Pazartesi günü saat 14:45 sularında, ilk açıklamalara göre buğday tozu kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti Derince başta olmak üzere İzmit ve Körfez'in yakın bölgelerinden de hissedildi. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, 2'si ağır 12 yaralı, ambulanslara alınarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TEK HATIRLADIĞIM...

Korkunç patlamada yaralananlardan biri olan Şükrü Tarık Kara, bugün olay yerine geldi. Kara kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına, "Çok uzun yıllardan bu yana kendime ait kamyonum ile buradan mal taşırım. Olay esnasında kantarın orada bulunuyordum. Mal yüklemesi yapılıyordu. Bir anda patlama oldu. Ben kamyon içerisindeydim. Patlama ile birlikte bayıldım. Gözümü açtığımda polisler beni kamyondan çıkartıyolardı tek hatırladığım o. Olayda kaburgam kırılmış. Kulağımın arkasına parçalar gelmiş. vücudumun değişik yerlerinde de parçalar var. Polis arabasıyla hastaneye gittim. Hastanede diğer arkadaşlarımızı gördüm ne yazıkki durumu ağır olanlar var. Böyle bir patlama ve yangın görmedim. Herkese geçmiş olsun" dedi.

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O patlamada yaralanmıştı! “Böyle patlama görmedim”
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