O sevgili tutuklandı

İstanbulOrtaköy'de, ünlü bir otelin 7'nci katından düşerek ölen gurbetçi Ebru Cüzdan'ın (42) gözaltına alınan imam nikâhıyla birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Aydoğan (41) ifadesinde, "Otele yakın bir yerde alkol alarak eğlendik. İlerleyen saatlerde eşim alkolün de etkisiyle barda taşkınlık yaptı. Bu nedenle saat 01.00 gibi otele döndük. Odaya girdiğimizde eşim hava almak için odanın terasına çıktı. Kiremitlerin üstüne çıkmaya çalışırken dengesini kaybedip düştü" dedi. Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan çiftin, olaydan önce sokakta tartıştıkları görüntüler de ortaya çıktı. 20 yıldır birlikte olan çiftin İstanbul'a ticaret ve turistik amaçlı geldikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı Özgür A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.