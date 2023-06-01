Obezlerin oranı azaldı

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK), "2022 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, ülkedeki obez bireylerin oranı azaldı. Kadınların yüzde 23.6'sının, erkeklerin ise yüzde 16.8'inin obez olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019'da yüzde 21.1 iken 2022'de yüzde 20.2'ye geriledi. Cinsiyet özelinde bakıldığında kadınların yüzde 23.6'sının "obez", yüzde 30.9'unun "obez öncesi" olduğu tespit edildi. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 16.8 ve yüzde 40.4 olarak belirlendi. Son 6 aylık dönemde 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022'de yüzde 31.3 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 29.4 ile ishal, yüzde 6.9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. Söz konusu yılda 7-14 yaş grubundaki çocuklarda da yüzde 27.1 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 19.8 ile ishal, yüzde 11.2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları takip etti. Son 12 aylık dönemde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında yüzde 29.7, 2022 yılında da yüzde 24.6 ile ilk sırada yer aldı. Bel bölgesi problemlerini yüzde 17.2 ile boyun bölgesi problemleri takip etti. Bunları sırasıyla yüzde 16.1 ile hipertansiyon, yüzde 11.4 ile şeker hastalığı ve yüzde 9.6 ile alerji izledi.