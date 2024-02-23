Ocak ayında yabancı turist sayısı 2 milyonu aştı

2024 yılının ilk ayına ilişkin turizm verileri belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen ay Türkiye'ye 2 milyon 47 bin 27 yabancı turistin geldiğini açıkladı. Ocak ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı, rekorların kırıldığı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.05 oranında artış gösterdi. Bakanlık verilerine göre ocak ayında yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği il İstanbul oldu. Megakenti geçen ay 1 milyon 165 bini aşkın yabancı turist ziyaret etti. Listenin ikinci sırasında 237 bin turist ile Edirne, üçüncü sırasında ise 178 bin turist ile Antalya yer aldı. Ziyaretçilerin 16 bin 345'inin ise günübirlikçi olduğu tespit edildi. 2024 yılının ilk ayında Türkiye'yi ziyaret eden Rus vatandaşların sayısı 230 bin 579 oldu. İranlı turistlerin sayısı ise 211 bin 801 olarak kayıtlara geçti. Listenin üçüncü sırasında 162 bin 414 ziyaretçi ile Bulgaristan yer aldı. Geçen ay Türkiye'yi ziyaret eden 2 milyon turistin 1 milyon 438 bin 848'i havayoluyla ülkeye giriş yaptı. 569 bin 821 ziyaretçinin tercihi ise karayolu oldu. 36 bin 602 turist deniz yoluyla Türkiye'ye ulaşırken, 1756 ziyaretçinin tercihi ise raylı sistemler olarak kayıtlara geçti.