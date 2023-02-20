Haberler Yaşam Haberleri Teröristbaşı Öcalan’ın avukatlarının yargılandığı davada mütalaa verildi! 4 avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi
Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:52 Son Güncelleme: 20.2.2023 12:07

Teröristbaşı Öcalan’ın avukatlarının yargılandığı davada mütalaa verildi! 4 avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklandı. 4 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisleri istendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Teröristbaşı Öcalan’ın avukatlarının yargılandığı davada mütalaa verildi! 4 avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık avukatların PKK/KCK silahlı terör örgütünün "önderlik komitesi" içerisinde yer alan ve 12 Eylül ile 28 Kasım 2007 tarihlerinde Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme yaptıklarının anlaşıldığı, Öcalan'ın bu görüşmelerde talimat verdiği anlatılmıştı.

YARGILAMA DEVAM ETTİ

İddianamede avukat sanıklar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların avukat-müvekkil ilişkisi adı altında, örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları ve mesajları ilettikleri belirtildi. Sanıkların terör örgütü elebaşı terörist Öcalan'ın savunmasını yapmak adına, terör örgütü faaliyetlerine tahsis edilen Asrın Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri kaydedilen mütalaada, bu büro üzerinden 'hukuksal faaliyet' adı altında terör örgütü faaliyetlerine devam ettikleri belirtildi.

4 SANIĞIN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, 4 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istenirken diğer 4 sanığın, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlarına karar verilmesi talep edildi.

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Teröristbaşı Öcalan’ın avukatlarının yargılandığı davada mütalaa verildi! 4 avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi
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