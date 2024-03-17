Oda yönetiminin adayı sahte mühendis çıktı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın (HKMO) 14 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen 16. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde yönetime aday gösterilen Gökçe K.Ö.'nün harita mühendisi olmadığı ve Oda'ya usulsüz yollarla kayıt olduğu ortaya çıktı. Adaylıktan çekilen Gökçe K.Ö. hakkında HKMO Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Gökçe K.Ö.'nün Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim göremeye devam ederken mezun olduğunu bildirerek Mayıs 2015'te Oda'ya kaydolduğu bildirildi. Mesleki denetim faaliyeti takip görevli yapılan Gökçe K.Ö.'nün şüpheli bir davranışta bulunmadığı ve yüksek performansı nedeniyle dosyasının kontrol edilmesine gerek duyulmadığı kaydedildi.Gökçe K.Ö.'nün harita mühendisi olmamasına rağmen HKMO Genel Merkezi'nde aldığı görevler kapsamında yönetim kurulu ile birçok toplantıya katıldığı, hatta mesleki faaliyet denetimi, Oda bilgi sisteminin kullanımı ve yönetmeliğe ilişkin eğitimler verdiği belirtildi. Geçen yıl 24 Ocak'ta Oda'dan istifa eden Gökçe K.Ö.'nün 'Resmi belgede sahtecilik' , "Görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.