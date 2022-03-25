Ödemiş Belediyesi de 14 arsa ile satış kervanına katıldı

Seçim meydanlarında 'Köylünün malı köylüde kalacak. Kesinlikle atılmayacak' diyen CHP'li belediye başkanları, il özel idaresinin kapatılması ile mülkiyeti ilçe belediyelerine geçen köy tüzel kişiliğine ait taşınmazları haraç mezat satmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir, Menderes, Dikili, Güzelbahçe, Çeşme derken bu sefer de satış kervanına CHP'li Ödemiş Belediyesi eklendi. Ödemiş Belediyesi daha önce aldığı satış kararlarına yenilerini ekledi. Belediye yönetimi son olarak yeni taşınmazlar için satış kararları aldı. Belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre ilçenin Ocaklı, Ortaköy, Üzümlü, Köseler, Bozcayaka, Veliler, Bucak, Birgi, Küçükavulcuk ve Üçkonak mahallerindeki 14 parselin satışı için düğmeye basıldı.





53 BİN METREKARE SATIŞTA

Satışa çıkarılan parseller, tarla, zeytinlik, arsa ve bahçeli kagir ev niteliğinde. Satışa çıkarılan parsellerin yüz ölçümleri 207 metrekare ile 28 bin 162 metre kare arasında değişiyor. Parsellerin toplam yüz ölçümleri ise 53 bin 561 metrekare.





YAKLAŞIK 3 MİLYONLUK GELİR

Taşınmazlar için belirlenen satış fiyatları ise 45 bin TL ile 450 bin TL arasında değişiyor. Satışlardan ise en az 2 milyon 785 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor. İhaleler açık teklif yöntemi ile 6 Nisan 2022'de belediye encümen salonunda gerçekleşecek. Bu satışlarla birlikte İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile birlikte mülkiyeti ilçe belediyesine geçen köy tüzel kişiliğine ait tarla ve zeytinliklerde el değiştirmiş olacak.