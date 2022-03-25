Haberler Yaşam Haberleri Ödemiş Belediyesi de 14 arsa ile satış kervanına katıldı
Giriş Tarihi: 25.3.2022 12:38 Son Güncelleme: 25.3.2022 12:41

Ödemiş Belediyesi de 14 arsa ile satış kervanına katıldı

ERTAN GÜRCANER
Ödemiş Belediyesi de 14 arsa ile satış kervanına katıldı

İzmir Büyükşehir, Menderes, Dikili, Güzelbahçe derken bu sefer de CHP’li Ödemiş Belediyesi satış kervanına eklendi. Ödemiş Belediyesi yaklaşık değeri 3 milyon lira olan 14 arsayı satışa çıkardı.

Seçim meydanlarında 'Köylünün malı köylüde kalacak. Kesinlikle atılmayacak' diyen CHP'li belediye başkanları, il özel idaresinin kapatılması ile mülkiyeti ilçe belediyelerine geçen köy tüzel kişiliğine ait taşınmazları haraç mezat satmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir, Menderes, Dikili, Güzelbahçe, Çeşme derken bu sefer de satış kervanına CHP'li Ödemiş Belediyesi eklendi. Ödemiş Belediyesi daha önce aldığı satış kararlarına yenilerini ekledi. Belediye yönetimi son olarak yeni taşınmazlar için satış kararları aldı. Belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre ilçenin Ocaklı, Ortaköy, Üzümlü, Köseler, Bozcayaka, Veliler, Bucak, Birgi, Küçükavulcuk ve Üçkonak mahallerindeki 14 parselin satışı için düğmeye basıldı.



53 BİN METREKARE SATIŞTA

Satışa çıkarılan parseller, tarla, zeytinlik, arsa ve bahçeli kagir ev niteliğinde. Satışa çıkarılan parsellerin yüz ölçümleri 207 metrekare ile 28 bin 162 metre kare arasında değişiyor. Parsellerin toplam yüz ölçümleri ise 53 bin 561 metrekare.



YAKLAŞIK 3 MİLYONLUK GELİR

Taşınmazlar için belirlenen satış fiyatları ise 45 bin TL ile 450 bin TL arasında değişiyor. Satışlardan ise en az 2 milyon 785 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor. İhaleler açık teklif yöntemi ile 6 Nisan 2022'de belediye encümen salonunda gerçekleşecek. Bu satışlarla birlikte İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile birlikte mülkiyeti ilçe belediyesine geçen köy tüzel kişiliğine ait tarla ve zeytinliklerde el değiştirmiş olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu!
Son Dakika Haberi: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen mahkemeyi boşuna oyaladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Eğitimde metaverse dönemi geliyor
Gelmiyor gelmemekte olan
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
CHP’li provokatörün beraat kararı tepki çekmişti! Küstah paylaşım hakkında önemli gelişme
Başkan Erdoğan'dan NATO ülkelerine çağrı: Müttefikler arası ambargo olmamalı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ödemiş Belediyesi de 14 arsa ile satış kervanına katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA