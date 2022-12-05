Ödüllü motosiklet yarışçısı öldürülmüştü: Cinayet anı ortaya çıktı!

Kanlı saldırıda yaşamını yitiren Diril'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bazı yarışmalarda ödül aldığı ve motosiklet yarışçısı olduğu öne sürülürken, 12 Kasım'daki olayın ardından çok yönlü çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak cinayetin faillerini araştırdı. Kamera kayıtlarından 8 şüpheli şahsın silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için 30 Kasım'da İstanbul, Amasya, Bursa ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde saldırıya bizzat katılan S.Ç. ve M.K. isimli şüpheliler de dâhil 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 68 mermi ele geçirildi.



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