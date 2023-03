Ödülünü özel çocuklara harcadı

Bursa'daki bir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda öğretmenlik yapan ve kendisi de özel bir çocuk annesi olan Ümmühan Keyif Koç (44), ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldı. Programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun, "Hedefiniz nedir" sorusuna "Ben özel çocuk annesiyim ve özel çocukların öğretmeniyim, kazandığım para ödülünü öğrencilerim için harcamak istiyorum" yanıtını veren Koç, yarışmada 50 bin TL kazandı.Koç, kazandığı para ile 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli öğrenciler için bir eğlence organize etti. Sihirbazların ve palyaçoların da bulunduğu etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Çocukların ailelerinin düzenlenen özel etkinlik dolayısıyla teşekkür ettiği Koç, "Bir anne olarak diyorum ki, belki dışarıdan bizi farklı görüyorsunuz ama biz farklı değiliz. Down sendromlu olarak bizim artılarımız var. Lütfen bizi farklı görmeyin. Biz de sizlerdeniz" dedi.