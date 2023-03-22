Haberler Yaşam Haberleri Ödülünü özel çocuklara harcadı
Giriş Tarihi: 23.3.2023

Ödülünü özel çocuklara harcadı

ATV’nin sevilen yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 50 bin liralık ödül kazanan Ümmühan Keyif Koç, bu parayla Down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli çocuklar için eğlenceli etkinlik düzenleyip onlara unutamayacakları bir gün yaşattı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ödülünü özel çocuklara harcadı
Bursa'daki bir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda öğretmenlik yapan ve kendisi de özel bir çocuk annesi olan Ümmühan Keyif Koç (44), ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldı. Programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun, "Hedefiniz nedir" sorusuna "Ben özel çocuk annesiyim ve özel çocukların öğretmeniyim, kazandığım para ödülünü öğrencilerim için harcamak istiyorum" yanıtını veren Koç, yarışmada 50 bin TL kazandı.



ÇOK 'ÖZEL' ETKİNLİK
Koç, kazandığı para ile 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli öğrenciler için bir eğlence organize etti. Sihirbazların ve palyaçoların da bulunduğu etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Çocukların ailelerinin düzenlenen özel etkinlik dolayısıyla teşekkür ettiği Koç, "Bir anne olarak diyorum ki, belki dışarıdan bizi farklı görüyorsunuz ama biz farklı değiliz. Down sendromlu olarak bizim artılarımız var. Lütfen bizi farklı görmeyin. Biz de sizlerdeniz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı yükseldi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki 'PKK gölgesini' itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Twitter'dan siyasi operasyon: Kirli pazarlığı gizlediler! 'Yavuz Ağıralioğlu' TT listesinden kaldırıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun modeline tepki: Ülke böyle yönetilmez
PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor"
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar
6'lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir
İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu: Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ödülünü özel çocuklara harcadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA