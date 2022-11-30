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Giriş Tarihi: 30.11.2022 23:51

Öfkeli koca dehşet saçtı! Eşini kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, eşini kanlar içinde eşini bırakıp kaçan şüpheli koca, daha sonrasında evine dönerek olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu

İHA
Öfkeli koca dehşet saçtı! Eşini kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı

Olay Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

Eve gelen Meriç Ç. (29), eşi Nurgül Ç.(23) ile tartışmaya başladı. Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı.

Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şahıs ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu.

Meriç Ç., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öfkeli koca dehşet saçtı! Eşini kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı
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