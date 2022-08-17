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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Öfkeli koca dehşeti: 2 ölü

Afyonkarahisar'da 37 yaşındaki M.A.U., önce kahvehanede tartıştığı bir kişiyi, ardından muhtarlığa sığınan karısını kurşunlayarak öldürdü.
Olay dün Sandıklı ilçesindeki bir kahvehanede meydana geldi. M.A.U. ile İ.D. (27) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.U., belinden çıkardığı silahla İ.D.'ye ateş açarak olay yerinden ayrıldı. Bu sırada kahvehanede bulunan A.D. (55) isimli şahıs da seken kurşunlardan hafif yaralandı. M.A.U., daha sonra karısı S.U.'nun peşine düştü. Öfkeli koca Hisarcık Mahalle Muhtarlığı'na sığınan karısını da yakalayarak kurşun yağdırdı. S.U., olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İ.D. de kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.A.U. ise polisin başarılı takibiyle metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

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Öfkeli koca dehşeti: 2 ölü
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