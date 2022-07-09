ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınava katılan binlerce aday gözlerini Temmuz ayının ikinci haftasına çevirdi. ÖGG sınav sonuçlarına itiraz 18-20 Temmuz tarihlerinde kılavuz bilgilerine göre alınacak. Peki; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 98.Dönem ÖGG sınav sonuçları için kritik günler…
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavları 26 Haziran 2022 tarihinde düzenlendi. Sınav soruları da 28 Haziran'da adayların erişimine sunuldu.
Sürecin ardından Özel Güvenlik sınavı sonuçları ise 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. 18-20 Temmuz tarihleri arasında ise adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı olarak kılavuzda belirtildi.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinde ilan edilecektir.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG Sınav Sonuçları 15 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.