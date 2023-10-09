Oğlu sandı 50 bin lira dolandırıldı

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy'de vicdansız dolandırıcıların hedefi 77 yaşındaki Nevin Tezcan oldu. Dolandırıcı, Tezcan'ı telefon ile arayıp doğrudan öz oğlu gibi konuşarak, telefonunun kırıldığını, sigortada birtakım işlemleri hallettiğini ve acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Vicdansız dolandırıcı, Tezcan'ın 'Sermet, oğlum sesin niye farklı geliyor?" sorusuna ise "Anne soğuk soda içmiştim, nezle oldum, sesim değişti" yanıtını verdi. Yaşlı kadını önce bankaya yönlendirmeye çalışan dolandırıcı, 'Bankada param yok' yanıtını alınca 'Anne bir arkadaşım eve geliyor. Paraları hazırla' dedi. Tezcan ise kısa sürede eve ulaşan dolandırıcıya 50 bin TL'yi elleri ile teslim etti. Parayı alan şahıs kayıplara karışırken yaşlı kadın ise kısa süre sonra dolandırıldığını anladı. Önce polis karakoluna giden Tezcan, avukatı aracılığı ile de Bakırköy Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.Siyah bir şapka ile kapıya gelerek kendini Uğur olarak tanıtan sözde oğlunun arkadaşı dolandırıcı, Tezcan'ın 'içeri gir' davetini geri çevirdi. Parayı kapıya getirmesini rica etti. Kapıya para ile birlikte ilaçlar da getiren Tezcan, 'Oğlum hasta olmuş. Ona ilaç götür. Bunlardan hangisi olur?" dedi. Dolandırıcının da Tezcan'ın elindeki ilaçlara bakıp birini seçerek, 'Bu ilaç olur. Bunu Sermet'e götüreyim' dediği öğrenildi.Dolandırılan Nevin Tezcan, bu yöntemle Yeşilköy'de başkalarının da arandığını söyledi. "Ellerimle bu parayı onlara vermemi hazmedemiyorum" diyen Tezcan, SABAH'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "50 bin lira başkaları için belki küçük ama benim için büyük bir para. İşe yarayan bir şey olsa hiç üzülmezdim. Ellerimle bu parayı o vicdansızlara verdim. Keşke bir öğrenciye, bir hastaya vermiş olsaydım. Onlara yardım ettiğim zaman çok mutlu oluyorum" dedi.