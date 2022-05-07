‘Oğlu yalnız kalmasın’ diye yanına kendi mezarını yaptırdı

Adana'da geçen yıl bahçesindeki biberleri kopardığı için 20 yaşındaki komşusu tarafından öldürülen 9 yaşındaki Berat Coşan'ın annesi Songül Kılıç, yavrusundan ayrı ilk Anneler Günü'nü geçirdi. Tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Kılıç, oğlunun öldürülmeden önceki Anneler Günü'nde hediye aldığı havluyla evladının kabrine giderek gözyaşlarına boğuldu. Kılıç, "Bu havlu oğlumun bana aldığı en son Anneler Günü hediyesiydi. Biriktirdiği parayla bana bu havluyu almıştı. Havluyu Berat'ıma düğününde çeyiz olarak geri vermek için sandığa koymuştum ama nasip olmadı. Tek evladımı elimden aldılar. Anneler Günü'nde oğlumun toprağını öpüyorum.Toprak Berat kokuyor. Artık sesim gitti, nefesim kesiliyor. Göz pınarlarım kurudu. Ben oğlumu bulaşık yıkayarak, yerleri temizleyerek bakıyordum. 'Asla tek uyumaz 'Anne sana sarılayım öyle uyuyayım' derdi. Beraber yatardık. Berat'ım korkmasın diye mezarının yanına kendi mezarımı yaptırdım. Nasıl beraber uyuyor, uyanıyorsak aynı şekilde mezarlarımızı da yan yana yaptırdım. Aileme vasiyetim var. Adana'da değil dünyanın öbür ucunda ölsem de beni Berat'ımın yanına gömecekler. Mezara gittiğim zaman Berat'ımın sevindiğini hissediyorum" diye konuştu. Anne Kılıç, oğlunun katilinin hak ettiği en ağır cezayı almasını istediğini de söyledi.