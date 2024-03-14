Oğlum desteklerinizle bu hastalığı yenecek

ekirdağ Çorlu'da iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Selin (36) ve Vedat Ümit (37) çiftinin 7 Şubat'ta dünyaya gelen bebekleri Kuzey Alaz'aww, 14 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aile, yurt dışında yapılacak ve 2 milyon 200 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamak için Tekirdağ Valiliği'nden aldığı onayla yardım kampanyası başlattı. 9 yıl önce tiroid kanserine yakalanan ve verdiği mücadele ile kanseri yenen Selin Ümit, oğluna SMA teşhisi konulması ile ikinci kez büyük bir üzüntü yaşadı. Kkontrolleri süren Kuzey Alaz'ın annesi Selin Ümit, "Bu kez oğlumun sağlığıyla sınanıyoruz. Hayırseverler sayesinde hastalığı oğlum yenecek"