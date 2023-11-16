“Oğlum ihmal kurbanı oldu”

Bursa'da, diş ağrısı nedeniyle götürüldüğü özel klinikte 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu işlemi uygulanan Deniz Sönmez'in (5) ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü özel diş kliniği ve operasyonu gerçekleştiren hekimler hakkında inceleme başlatırken, Deniz Sönmez'in annesi ve babası, polis merkezine gidip ifade verdi. Oğlunu özel diş kliniğindeki ihmal ve ilgisizlik nedeniyle kaybettiğini söyleyen Aydın Sönmez, "Bir hayvan bile yerde inlerken insan bakıyor. Oğlumun canı bu kadar ucuz olmamalıydı. Bir kere baksalardı ben buna eminim ki oğlum şu an yanımda olacaktı" diye konuştu.