Haberler Yaşam Haberleri “Oğlum ihmal kurbanı oldu”
Giriş Tarihi: 17.11.2023

“Oğlum ihmal kurbanı oldu”

“Oğlum ihmal kurbanı oldu”
Bursa'da, diş ağrısı nedeniyle götürüldüğü özel klinikte 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu işlemi uygulanan Deniz Sönmez'in (5) ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü özel diş kliniği ve operasyonu gerçekleştiren hekimler hakkında inceleme başlatırken, Deniz Sönmez'in annesi ve babası, polis merkezine gidip ifade verdi. Oğlunu özel diş kliniğindeki ihmal ve ilgisizlik nedeniyle kaybettiğini söyleyen Aydın Sönmez, "Bir hayvan bile yerde inlerken insan bakıyor. Oğlumun canı bu kadar ucuz olmamalıydı. Bir kere baksalardı ben buna eminim ki oğlum şu an yanımda olacaktı" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: "Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz" uyarısı
İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Anne o anları anlattı: Onu kollarımın arasından kopardılar...
Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?
Adriana Lima'dan estetik iddialarına yanıt! "Bu yüz..."
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
ARKADAŞINA GÖNDER
“Oğlum ihmal kurbanı oldu”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA