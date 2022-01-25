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Giriş Tarihi: 26.1.2022

Oğluma kumpas kurdular

Oğluma kumpas kurdular

Kocaeli’nde, misafirliğe gittiği evde silahla sırtından vurularak öldürülen Tufan Korkmaz’ın babası isyan etti: Oğluma kumpas kurdular. Benim oğlum çıkıp giderken arkasından ateş ederek boş yere öldürdüler

Geçtiğimiz Cumartesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Tufan Korkmaz bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Burada Korkmaz ile evde bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tufan Korkmaz, silah ile sırtından vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Korkmaz, sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tufan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen E.K. ve D.H.A. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkmaz'ın cenazesi ise yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. 35 yaşındaki Tufan Korkmaz'ın cenazesi, Değirmendere Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.



'BOŞ YERE ÖLDÜ'
Oğluna kumpas kurulduğunu ileri süren baba Salih Korkmaz ise "3 kişi oğlumu tezgaha getirdi. Eve götürmüşler, o evde bir tartışma çıkmış. Benim oğlum çıkıp giderken arkasından ateş ederek öldürdüler. 3 kişi tezgahı kurdu. Tezgahlayanların başında D.H.A. ve E.K. adında 2 kişi var. Bu kişilerin adil bir şekilde yargılanmasını ve en ağır cezayı almalarını istiyorum. Oğlumu boş yere öldürdüler" dedi. İHA

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Oğluma kumpas kurdular
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