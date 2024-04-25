Oğlumuzun hayatı bu kadar ucuz mu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Mayıs 2022'de lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın (15) öldürülmesine ilişkin açılan davada mahkeme, tutuklu sanıklar H.M.K. (16) ve Y.A.'ya (16) 'Ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 8'er yıl hapis cezası, Y.K.'ya (14) ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına karar verdi. 'Azmettirme' suçundan tutuksuz yargılanan A.B.K. ve Y.S.K. hakkında ise mahkeme, beraat kararı verdi.Duruşma sonrası açıklama yapan Kıvanç Uman'ın annesi Derya Uman, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Oğlum geri dönüşü olmayan yola gitmiştir. Benim oğlum hayvan değildi, insandı" dedi. Baba Orhan Uman ise "15 yaşındaki çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz. 8 yıl. Hayvana yapılan saldırılarda bile insanlar daha fazla ceza alıyor" ifadelerini kullandı. Kıvanç Uman'ın dövülerek öldürüldüğü olaya ilişkin mahkeme dosyasında yer alan görüntüler de ortaya çıktı. DHA