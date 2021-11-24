Oğluna silah çekti, gelini öldü

Van'ın Erciş ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce baba H.T.'nin silahından çıkan kurşun gelini N.T.'ye isabet etti. Silahla yaralanan N.T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gelinini öldürüp kayıplara karışan baba H.T. ise jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşının evinde yakalandı. Olay, 21 Kasım'da Van'ın Erciş ilçesinde meydana geldi. Aşağıçökek mahallesinde H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba H.T. üzerinde bulunan silahı çıkarıp tetiğe bastı. Mermi, evdeki gelini N.T.'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan N.T. kurtarılamadı. Baba H.T. ise olay yerinden kaçtı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan detaylı incelemede baba H.T.'nin yeri tespit edildi. Zanlı baba, kurulan özel maksatlı timlerce (JASAT) 23 Kasım'da Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullandığı tabancayı olay mahalline yakın boş araziye gömerek sakladığı tespit edilen H.T., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. SABAH