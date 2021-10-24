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Giriş Tarihi: 24.10.2021 02:41

Oğlunu kurtarmak isteyen babayı satıcılar hastanelik etti

İHA
Oğlunu kurtarmak isteyen babayı satıcılar hastanelik etti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde madde bağımlısı oğlunu uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarmak için 2 yıldır mücadele eden baba, satıcılar tarafından darp edilerek hastanelik edildi. Saldırıyı haber alan mahalleli uyuşturucu satıcılarına öfke kustu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Yaklaşık 2 yıldır madde kullanan 18 yaşındaki oğlu Menderes G.'yi uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarmaya çalışan Mehmet G. İddiaya göre uyuşturucu satıcılarının saldırı sonucu yaralandı. Kanlar içerisinde kalan çaresiz baba, olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet G., tedavisinin ardından evine gönderilirken olayı duyan mahalleli gece vakti Mehmet G.'nin evinin önünde toplanarak, uyuşturucu satıcılarına öfke kustu.

Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahısların saldırısına uğrayan Mehmet G., yaklaşık 2 yıldır oğlunu tacirlerin elinden kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Mehmet G., gece sabaha kadar sokaklarda ve mezarlıklarda oğlunu aradığını ve uyuşturucu nöbeti tuttuğunu aktardı. Mücadelesini asla bırakmayacağını söyleyen Mehmet G., ciğerinin yandığını dile getirdi.

Öte yandan Mehmet G.'ye saldıran şahsın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
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Oğlunu kurtarmak isteyen babayı satıcılar hastanelik etti
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