Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi

İstanbul'da Gaziosmanpaşa'daki dedesinin kömürlüğünde ölü bulunan Mutlucan Ateş'i öldürmekten tutuklanan uyuşturucu bağımlısı baba Murat Ateş (44) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ayrı yaşadığı eşini ve çocuklarını mesajla sık sık tehdit eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan baba Ateş ifadesinde oğlunu öldürmesi için cinlerden talimat aldığını ve cinlerin dediğini yapmadığında işkence gördüğünü iddia ederek öldürmek zorunda olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl 2 Mayıs'ta kayınpederinin ikametine giden Murat Ateş, konuşma bahanesiyle kömürlüğe indirdiği oğlu Mutlucan'ı silahla öldürüp kaçmıştı. Polisle torununu arayan Cafer K., kömürlüğe indiğinde Mutlucan'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.