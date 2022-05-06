Haberler Yaşam Haberleri Oğlunu teröre şehit veren anneden, iki anneye ziyaret
Giriş Tarihi: 6.5.2022 20:49 Son Güncelleme: 6.5.2022 20:53

Oğlunu teröre şehit veren anneden, iki anneye ziyaret

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Oğlunu teröre şehit veren anneden, iki anneye ziyaret

Diyarbakır’da, oğlunu teröre şehit veren AK Partili Milletvekili Oya Eronat, kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü’nün annesi Hatice Börü ile oğlunu terörün elinden kurtarıp evlat nöbetini başlayan Hacire anneyi ziyaret etti.

Diyarbakır'da 2008 yılında bir dershane önündeki bombalı saldırıda oğlu Eren Eronat'ı şehit veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, terör mağduru anneleri, anneler günü nedeniyle yalnız bırakmadı. Milletvekili Oya Eronat, annelere destek ziyaretleri kapsamında ilk olarak Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıl önce kurban bayramında arkadaşları ile birlikte şehit edilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün evine gitti. Eronat, beraberindeki kadın partililerle birlikte Yasin Börü'nün acılı annesi Hatice Börü'nün anneler gününü kutlayarak, bir süre sohbet etti.

Teröre çocuğunu şehit veren bir anne olarak aynı acıyı kendisinin de verdiğini anımsatan Oya Eronat, daha sonra Hatice annenin evine geçti. Eronat, Diyarbakır'da 3 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu M.A'yı kurtarmak için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın da anneler gününü kutladı. AK Partili Oya Eronat, oğlunu 3 gün sonra kurtaran ve diğer annelere cesaret vererek eylemin bugünlere kadar gelmesine yol açan Hacire anne ile bir süre sohbet etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’
SON DAKİKA: Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…
SON DAKİKA: Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı
SON DAKİKA: Eşi benzeri görülmemiş dava! Rus sevgilisi evlilik teklifini reddedince...
Son dakika haberi | Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır!
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunu teröre şehit veren anneden, iki anneye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA