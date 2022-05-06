Oğlunu teröre şehit veren anneden, iki anneye ziyaret

Diyarbakır'da 2008 yılında bir dershane önündeki bombalı saldırıda oğlu Eren Eronat'ı şehit veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, terör mağduru anneleri, anneler günü nedeniyle yalnız bırakmadı. Milletvekili Oya Eronat, annelere destek ziyaretleri kapsamında ilk olarak Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıl önce kurban bayramında arkadaşları ile birlikte şehit edilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün evine gitti. Eronat, beraberindeki kadın partililerle birlikte Yasin Börü'nün acılı annesi Hatice Börü'nün anneler gününü kutlayarak, bir süre sohbet etti.

Teröre çocuğunu şehit veren bir anne olarak aynı acıyı kendisinin de verdiğini anımsatan Oya Eronat, daha sonra Hatice annenin evine geçti. Eronat, Diyarbakır'da 3 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu M.A'yı kurtarmak için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın da anneler gününü kutladı. AK Partili Oya Eronat, oğlunu 3 gün sonra kurtaran ve diğer annelere cesaret vererek eylemin bugünlere kadar gelmesine yol açan Hacire anne ile bir süre sohbet etti.