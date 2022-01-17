Haberler Yaşam Haberleri Oğlunu zincirleyen babaya hapis kararını Yargıtay bozdu
Giriş Tarihi: 18.1.2022

Oğlunu zincirleyen babaya hapis kararını Yargıtay bozdu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Oğlunu zincirleyen babaya hapis kararını Yargıtay bozdu
Gazıantep'te yaşayan Y.K., işe gitmediği gerekçesiyle tartıştığı oğlunu, "Evden giderim, sokaklarda yatarım, uyuşturucuya başlarım, ölümü bulursun" demesi üzerine zincir ve iple bağladı. Baba hakkında açılan davada yerel mahkeme baba Y.K.'yı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kararı indirim uygulanmadığı ve fazla ceza verildiği gerekçesiyle bozdu. Kararda, babanın söz konusu eylemi oğlunun suç işlemesini engellemek için yapmasının gözetilmediği ve cezada indirim uygulanması gerektiği vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Son dakika: Arnavutluk'ta Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Ethem Bey Camii ibadete açıldı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadele mesajı: Somut adımlar atılması en büyük beklentimizdir
Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözlerine Diyanet'ten tepki: "Son derece dikkatli olunmalı”
Son dakika: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta hissedildi (Son depremler)
Manisa'da toprak kaydı, Roma dönemi mezarı ortaya çıktı!
HDP'li vekil Musa Piroğlu, bu sözlerle itiraf etti: Muhalefet değişti, o yüzden rahatız
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunu zincirleyen babaya hapis kararını Yargıtay bozdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA