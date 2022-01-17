Oğlunu zincirleyen babaya hapis kararını Yargıtay bozdu

Gazıantep'teyaşayan Y.K., işe gitmediği gerekçesiyle tartıştığı oğlunu, "Evden giderim, sokaklarda yatarım, uyuşturucuya başlarım, ölümü bulursun" demesi üzerine zincir ve iple bağladı. Baba hakkında açılan davada yerel mahkeme baba Y.K.'yı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kararı indirim uygulanmadığı ve fazla ceza verildiği gerekçesiyle bozdu. Kararda, babanın söz konusu eylemi oğlunun suç işlemesini engellemek için yapmasının gözetilmediği ve cezada indirim uygulanması gerektiği vurgulandı.