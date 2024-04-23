Oğlunun önünde can verdi

İstanbul'da bir kadını kaçırdığı iddia edilen kişi ile bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 yaşındaki oğluyla birlikte olay yerinde bulunan Ada Nur Uzuner vuruldu. Uzuner, oğlunun gözleri önünde hayatını kaybettistanbul Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 3 yaşındaki oğluyla birlikte olay yerinde bulunan Ada Nur Uzuner vurularak yaşamını yitirdi. Olay, geçen cuma gecesi İslambey Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre S.U. isimli bir kadın "Azat" takma adı kullanan G.E. isimli kişi tarafından alıkonuldu. S.U.'nun yakınları ise kadının alıkonulduğu adrese gitmek üzere yola çıktı. Grup yolda arabasıyla Mert Satarım'ı da çağırdı. Bu sırada 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert Satarım'ın aracında bulunan Ada Nur Uzuner de onlarla birlikte kadının alıkonulduğu iddia edilen adrese gitti.Adrese gidildiğinde kız kaçırdığı iddia edilen kişi, kapıya vuran gruba evin içerisinden silahla ateş açtı. Kapıdaki grup da karşılık verdi. Evden ateş açanın silahından çıkan kurşunlardan biri silahlı kavganın ortasında kalan Ada Nur Uzuner'e isabet etti. 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde kanlar içinde uzun süre yerde yatan Uzuner, hayatını kaybetti. Mert Satarım ile beraberindeki grup ise eve ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Olayla ilgili konuşan Ada Nur Uzuner'in kardeşi Sedef Uzuner, "Ablam yere düşmüş, kimse hastaneye götürmemiş. Ağzından, burnundan kan gelmiş. Ablam can verirken oğlu da yanındaydı. 'Anne ölme, ölme' diye bağırmış. Üstü başı kan içindeydi" diye konuştu.