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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Öğrenci Köyünde ev kirası 1 Lira

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kurduğu öğrenci köyünde başarılı ve ihtiyaç sahibi lisansüstü öğrencilerine aylık 1 lira bedelle ev kiralıyor

Öğrenci Köyünde ev kirası 1 Lira
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), başarılı lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını kolaylaştırmak için öğrenci köyü kurdu. Hayırsever bağışlarıyla kampüsün deniz gören kısmında yapılan ve geçen ay açılan evlerde, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm eşya bulunuyor. Ekonomik anlamda cazip olan evler, öğrencilerin araştırmalarını günün belli saatlerine sığdırma zorunluluğunu ya da geç vakitte biten çalışmalar sonrası ulaşım sıkıntısı çekmelerini de ortadan kaldırıyor. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Öğrencilerimizin her an laboratuvara, araştırma merkezlerimize ulaşmaları ve özellikle İYTE'nin gerçekleştirdiği nitelikli ve ileri düzey araştırmalara, üniversite-sanayi işbirliği eksenli projelere katkı sunmaları amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Köyün ilk etabındaki 5 bina açıldı, 20 lisansüstü öğrenci yaşamaya başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 evlerimiz var.



Burada kalan örencilerimizin bir kısmı üstün başarı odaklı. Bir kısmı ise ihtiyacı olan öğrencilerimiz. Aylık ödedikleri kira ücreti de 1 TL. Bu sembolik bir rakam" dedi. Hayırseverlerden 7 evin daha yapımı için söz aldıklarını ifade eden Baran, köy için 15 bin metrekare araziyi ayırdıklarını anlattı. Evde kalan Büşra Nur Esen (25), geçen yıl ailesinin yanında kaldığını anlatarak, "Okulumla ailemin evi arasında çok mesafe vardı. Derslere, deneylere yetişme konusunda problem çekiyordum. Evim gibi rahat ediyorum" derken geçen sene yurtta kaldığını belirten Helin Aydın (27), "Fakülteme yakınlık açısından büyük bir avantaj" diye konuştu.



3 ÇEŞİT YEMEK 5 LİRA
Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde bilinen bir sosyal medya kanalında üniversitelerin yemekleri karşılaştırıldı. Anadolu Üniversitesi'nin yemekleri, fiyat ve lezzet açısından açık ara ön plana çıktı. Her ayın ilk menüsü, yapılan anketle öğrenciler tarafından belirlenirken, vejetaryen ve çölyak hastası öğrenciler için de glütensiz menü hizmeti veriliyor. Üniversitedeki 19 bin 51 öğrenci bir öğünde 3 çeşit yemeği 5 liraya yiyebiliyor. Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi öğrencisi Zeynep Özkırım, lezzet açısından yemeklerden çok memnun olduğunu belirtirken, reklamcılık bölümü öğrencisi Süleyman Bilgin "Dışarıda yemiş olsam 40 liradan aşağı para vermem, burada şu an 5 lira" dedi.

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Öğrenci Köyünde ev kirası 1 Lira
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