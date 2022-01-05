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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Öğrenci midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Öğrenci midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
KAYSERİ'DE kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne giden Erciyes Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencilerini taşıyan midibüs, dönüş yolundakontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Dün saat 16.00 sıralarında Hacılar ilçesinde meydana gelen kazada kulüp üyeleri Hilal Sıka ve Kürşat Samet Özçine hayatını kaybederken, sürücü Özkan Suruç ile 19 üniversite öğrencisi yaralandı. İhbar sonrası kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Bilgi almak için kaza yerine gelen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, gözyaşlarını tutamadı.

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Öğrenci midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
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