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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi

ABBAS ÇAKAR
Öğrenci servisi dere yatağına devrildi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde midibüs dere yatağına devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Çoğu öğrenci 19 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak önce bir yayaya çarptı, ardından dere yatağına devrildi. Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kazada biri yaya 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada çoğu öğrenci 20 kişi yaralandı. Araçta Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerinin olduğu öğrenildi. Dereye devrilen araçta sıkışan öğrenciler, saatler süren kurtarma çalışmaları sonrasında hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazanın nedeni üzerinde incelemelerin sürdüğünü belirtirken kamera görüntülerinde ise servisin hızla köprüye yaklaştığı görüldü. Yavuz, yaralı öğrencilerin tedavilerinin de hastanelerde sürdüğü bilgisini paylaştı.

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Öğrenci servisi dere yatağına devrildi
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