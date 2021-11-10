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Giriş Tarihi: 10.11.2021 22:57 Son Güncelleme: 10.11.2021 23:21

Öğrenci yurdu ışıklarını Atatürk için yaktı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Öğrenci yurdu ışıklarını Atatürk için yaktı

Karabük İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bir süre önce TOKİ’den devredilen 1004 kişilik Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83.yılı anısına gece saat 21.05 de ışıklarını Atatürk için yaktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çoşkun Güven, "TOKİ tarafından yapılan binanın Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu olarak kullanılması amacıyla müdürlüğümüze devir edilen Soğuksu Mahallesi'ndeki yakında hizmete açılacak olan 1004 Kişilik öğrenci yurdunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve 09.05 yazısı oluşturulduk. Türk Gençliği her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda emin adımlarla yürümektedir. Türk Gençliği yürüdüğü bu yolda güzel vatanımızı dünyanın lider ülkeleri arasına girmesi için her daim çalışmaktadır. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnet ile anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Öğrenci yurdu ışıklarını Atatürk için yaktı
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