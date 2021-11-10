Öğrenci yurdu ışıklarını Atatürk için yaktı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çoşkun Güven, "TOKİ tarafından yapılan binanın Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu olarak kullanılması amacıyla müdürlüğümüze devir edilen Soğuksu Mahallesi'ndeki yakında hizmete açılacak olan 1004 Kişilik öğrenci yurdunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve 09.05 yazısı oluşturulduk. Türk Gençliği her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda emin adımlarla yürümektedir. Türk Gençliği yürüdüğü bu yolda güzel vatanımızı dünyanın lider ülkeleri arasına girmesi için her daim çalışmaktadır. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnet ile anıyoruz" ifadelerini kullandı.