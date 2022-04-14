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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Öğrencilerden zam protestosu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Öğrencilerden zam protestosu

Bolu Belediyesi, öğrenci ulaşım ücretini 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseltti. Kararı protesto eden üniversiteliler, Başkan Tanju Özcan’a “Fahiş ulaşım zammını geri al” çağrısı yaptı

Bolu Belediye Meclisi'nin Nisan ayı oturumunda özel halk otobüslerinde öğrenci ulaşım ücretlerinin 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındı. Karar, öğrencilerin tepkisini çekti. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aktivite merkezi önünde toplanan bir grup öğrenci, ellerinde 'Ulaşım hakkımız engellenemez, zamlar geri alınsın' yazılı pankartla kararı protesto etti. Öğrenciler, sloganlar atarak basın açıklaması yaptı.



MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİYİZ
Ulaşım zammının geri alınmasını isteyen öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Taha Furkan Canik, "Sınav dönemine denk getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz" dedi. Öğrenciler, "Ağam yeter ben iptal", "Kavşak yapma indirim yap", "Zamlara ve geleceksizliğe ses çıkar" ve "Müşteri değil öğrenciyiz" pankartları açtı

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Öğrencilerden zam protestosu
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