Öğrencilere destek: Etüt-Kütüphane açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim kurumları olan Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezleri'nde öğrencilerin YKS ve LGS'ye rahat ve sıcak bir ortamda hazırlanabilmeleri için 'Etüt-Kütüphane' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Kocaeli'nin dört bir yanından öğrenciler; hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezleri'nde bulunan kütüphanelerde sınavlara hazırlanabilecek. Öte yandan sınav hazırlıkları için Akademi Lise ve Bilgievleri'nde verilen ders destek programları dışındaki boş zamanlarda bütün sınıflar aynı şekilde etüt hizmeti verebilecek. "Gençlik yatırım ve hizmetlerimizle Türkiye Yüzyılı, Kocaeli'nin yüzyılı olacak" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 ilçede etüt kütüphaneler açılacağını ifade etti.