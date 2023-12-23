Öğrencilere maç hediyesi… “Maç 90 dakika kardeşlik bir ömür" pankartı açtılar

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği Polisleri; öğrencileri Süper Lig'in 17. Haftası'nda oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçına götürdü. 120 öğrenci ve 10 öğretmen maçı takip etti.

Polisler, İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde bulunan Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı ve üzerinde "Maç 90 dakika kardeşlik bir ömür" yazılı pankart açtı.

Okul yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti.