Öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen öğretim üyesi tutuklandı

MSKÜ Edebiyat Fakütesi Arkeoloji Bölümü'nde öğretim üyesi Ş.G.'nin, 6 Ağustos 2022'de kazı evinde beraber kaldığı kız öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Öğretim üyesi Ş.G., kazı evinde beraber kaldığı kız öğrencisine 'cinsel saldırıda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Konuyla ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi açıklama yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamada öğretim üyesi Ş.G.'nin, aynı tarihte görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırılara faili her kim olursa olsun kesinlikle müsamaha göstermemektedir. Üniversitemiz çalışan ve öğrencilerini cinsel taciz ve cinsel saldırıdan korumak, bu yönde şikayet ve iddialar söz konusu olduğunda etkin bir soruşturma ve yaptırım mekanizması işletmek amacıyla Üniversitemizde 2015 yılında "Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıyla Mücadele Kurulu" oluşturulmuştur. Kurulumuz hukuk, tıp, psikoloji/psikolojik danışmanlık ve rehberlik/felsefe/sosyoloji/sosyal hizmetler gibi beşeri alanlardan tercih edilen dokuz üye ile 2015 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir.Cinsel taciz ve saldırı, mağdurun haklarını ihlal eden bir suçtur. Üniversitemizin bir öğrencisinin mağduriyetine ilişkin basında çıkan haberler konusunda Üniversitemizin hiçbir birimine başvuru/şikayet yapılmamıştır. Bununla birlikte, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında bir öğretim üyesinin tutuklanması üzerine konudan haberdar olunmuş ve iddiaların Rektörlüğümüze bildirilmesini müteakip, üniversitemiz tarafından ivedilikle idari işlem başlatılmış ve ilgili öğretim üyesi hakkında aynı tarihte görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Konu hakkında adli ve idari soruşturma devam etmekte olup, üniversitemizin gerekli adımları atacağını temin ederiz. Bizlere emanet edilen yavrularımızı korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"