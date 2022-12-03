Öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmenin beraati bozuldu

2015 yılında İzmir'de bulunan okuldaki öğrencilerden biri, A4 kağıdıyla uçak yaparak sınıfın penceresinden okulun bahçesine attı. Bunu gören nöbetçi öğretmen, öğrenciyi yanına çağırarak diğer öğrencilerin yanında uçaktan kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi. Öğretmeni istediği için kağıdı ağzına atan ve çiğnemeye başlayan öğrenci, bir süre sonra yutamadığı için kağıdı çöpe çıkardı.

Yaşanan olay sonrasında başlatılan soruşturma sonucunca öğretmen hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle öğretmenin beraatine hükmetti. İlk derece mahkemesinin beraat kararına savcılık tarafından itiraz edildi ve dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamlayan daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, öğretmenin gerçekleştirdiği eylemin ilgili kanun maddesinde düzenlenen, "kötü muamele" suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığı kaydedildi.

İlk derece mahkemesinin "kötü muamele" suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği belirtilen kararda, sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından beraat kararının bozulmasına hükmedildi.