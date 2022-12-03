Haberler Yaşam Haberleri Öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmenin beraati bozuldu
Giriş Tarihi: 3.12.2022 06:42

Öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmenin beraati bozuldu

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, okul sınıfında kağıttan yaptığı uçağı bahçeye atan öğrenciye kopardığı kağıt parçasını arkadaşlarının yanında yedirmeye çalışan öğretmene verilen beraat kararını bozdu.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmenin beraati bozuldu

2015 yılında İzmir'de bulunan okuldaki öğrencilerden biri, A4 kağıdıyla uçak yaparak sınıfın penceresinden okulun bahçesine attı. Bunu gören nöbetçi öğretmen, öğrenciyi yanına çağırarak diğer öğrencilerin yanında uçaktan kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi. Öğretmeni istediği için kağıdı ağzına atan ve çiğnemeye başlayan öğrenci, bir süre sonra yutamadığı için kağıdı çöpe çıkardı.

Yaşanan olay sonrasında başlatılan soruşturma sonucunca öğretmen hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle öğretmenin beraatine hükmetti. İlk derece mahkemesinin beraat kararına savcılık tarafından itiraz edildi ve dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamlayan daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, öğretmenin gerçekleştirdiği eylemin ilgili kanun maddesinde düzenlenen, "kötü muamele" suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığı kaydedildi.

İlk derece mahkemesinin "kötü muamele" suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği belirtilen kararda, sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından beraat kararının bozulmasına hükmedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! "Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz"
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
SON DAKİKA | Necip Fazıl Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan küresel güçlere net mesaj: Başaramayacaklar
SON DAKİKA: TOKİ konut başvurusu yapanlar dikkat! Bakanlık uyardı
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmenin beraati bozuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA