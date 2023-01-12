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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Öğretmen adayı kuryenin feci sonu

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Öğretmen adayı kuryenin feci sonu
Meslektaşlarının ölüm raporunu yayınladığı gün kazada can verdi
Eyüpsultan Kemerburgaz'da seyir halinde olan motokurye Bülent Yahşi (32), yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, feci kaza oradan geçen başka bir sürücünün dikkati sayesinde uzun süre sonra fark edilebildi. Yahşi'nin ölmeden saatler önce motokurye ölüm raporunu paylaştığı, öğretmenlik ataması için gün saydığı öğrenildi. Bülent Yahşi'yi hayattan koparan kaza, önceki gece Eyüpsultan ilçesine bağlı Hasdal-Göktürk yolunda meydana geldi.



Göktürk'e yemek siparişi götüren Yahşi, başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle emniyet şeridine park etmiş olan bir kamyona arkadan çarptı. Bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yahşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekiplerinin kaza mahallinde bulduğu Yahşi'nin kırık kask kamerası da Cumhuriyet Savcısı'na teslim edildi. Bülent Yahşi'nin gün içinde 'Kurye Hakları Derneği 2022 Motokurye Ölümleri Raporu'nu yayınladığı ve geçtiğimiz yıl en az 58 motokuryenin iş kazalarında hayatını kaybettiğini duyurduğu bildirildi. Yahşi'nin, KPSS sınavına girdiği ve öğretmenlik ataması için gün saydığı öğrenildi. Öğretmenlik hayali ile tutuşan Yahşi 'Dağcılık' sporu ile de yakından ilgileniyordu. Motosiklete olan tutkunluğuyla bilinen Yahşi'nin sosyal medya hesabında sabitlediği "Hayatta kalın, bir ömür boyu motosiklet sürün" yazısı da dikkat çekti. Bülent Yahşi, dün öğle namazını müteakip Yayla Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Öğretmen adayı kuryenin feci sonu
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