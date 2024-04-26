Öğretmene yumruk atan veli tutuklandı

İstanbul Sarıyer'deki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan N.Ö. öğrencilerinden birinin arkadaşına zorbalık yaptığını görerek uyarıda bulundu. Öğrencinin okula çağırdığı babası Ali Ç., koridorda gördüğü öğretmene tekme ve yumrukla saldırdı. Yaralanan öğretmen N.Ö. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Ali Ç. tutuklandı.Ali Ç. ifadesinde, "Okul yönetimi ve öğretmen N.Ö.'den kötü muamele sebebiyle şikâyetçi olmuştuk. Çocuğumun yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla hocaya vurdum. Çok pişmanım, bir anlık sinirle oldu" dedi. Öğretmene saldırı Eğitim Bir Sen İstanbul 6 No'lu Şubesi tarafından okul önünde protesto edildi. Saldırıyı kınadıklarını belirten Eğitim Bir Sen İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı İdris Şekerci, "Bu menfur saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini bütün benliğimizle lanetliyoruz. Öğretmene şiddet insanlığa ihanettir. Öğretmenimiz, aldığı darbe yüzünden yaralanmış ve iş göremezlik raporu verilmiştir. Öğretmenimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı ifade ediyor, öğretmene şiddeti reva gören sorunlu anlayışla hukuk önünde mücadele edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz" dedi.