Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2022 Öğretmenler Günü tarihi ve hediye seçenekleri

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!