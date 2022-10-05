Öğretmenler günü tarihi, binlerce öğrenci ve velisinin gündemindeki yerini aldı. Geleceğin inşasında oldukça önemli bir konumda olan öğretmenlerin günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu noktada bu sene Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Öğretmenlerine hediye alarak veya mesaj atarak onları mutlu etmek isteyen öğrenciler, şimdiden Öğretmenler Gününe özel hediye seçenekleri ve en güzel mesajlar aştırmalarına başladı. Peki, Öğretmenler günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2022 Öğretmenler günü tarihi ve hediye seçenekleri haberimizde…
2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Uluslararası Dünya Öğretmenler Günü olarak da bilinen Dünya Öğretmenler Günü, her yıl 5 Ekim'de kutlanıyor.
Türkiye'de ise Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Öğretmenler Günü, bu yıl 24 Kasım Perşembe günü kutlanacak.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul etmiştir. Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ
Kadın öğretmenlere; çiçek, takı, kozmetik ürünlerinin yanı sıra, kişiye özel kalem, not defteri, roman gibi hediyeler alınabilir. Öte yandan tekstil ürünleri, biblo gibi süs eşyaları da hediye edilebilir.
Erkek öğretmenler için ise; kravat, gömlek gibi giyim ürünleri, parfüm gibi kozmetik ürünleri, isimlik, kişiye özel kalem, roman-dergi hediye edilebilir.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2022
Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)
Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.
Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu ayırt etmem için rehberlik eden, bana nasıl yazılacağını ve okunacağını öğreten, bir uçurtma olarak hayal kurmamı ve uçmamı sağlayan; arkadaşım, akıl hocam, ilham kaynağım ve ışığım… Her şey için teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Sizin gibi harika bir öğretmenle hayatım boyunca başarılı bir yolculuğum olacağından emindim ama bu kadarını ben bile beklemiyordum. Başarı yolunda filizlenecek tohumları ekmemde bana yol gösterdiğiniz için minnettarlığımı ifade edecek hiçbir sözcük bulamıyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.