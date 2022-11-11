Öğretmenler Günü ne zaman 2022? Bu sene Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? İşte tarihi

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini aldı. Kasım ayı ile birlikte öğrenci ve öğretmenlerin en önemli günleri arasında yer alan bu özel zaman için geri sayım başladı. 2022 Öğretmenler Günü tarihi öğrencilerin arama geçmişlerinde yer alıyor. İşte, Öğretmenler Günü 2022 hakkında merak edilenler…
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım Perşembe gününe denk gelecek.
Böylece öğrenciler ve öğretmenler okulda bu özel günü kutlayabilecek.
Erkek öğretmenler için ise; kravat, gömlek gibi giyim ürünleri, parfüm gibi kozmetik ürünleri, isimlik, kişiye özel kalem, roman-dergi hediye edilebilir.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir.
Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir.