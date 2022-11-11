Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenler Günü ne zaman 2022? Bu sene Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? İşte tarihi
Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:37 Son Güncelleme: 11.11.2022 16:37

Öğretmenler Günü ne zaman 2022? Bu sene Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? İşte tarihi

Kasım ayının gelmesiyle birlikte 2022 Öğretmenler Günü tarihi sorgulanmaya başladı. Öğrenci ve öğretmenlerin birlikte geçirdiği bu özel gün için geri sayım başladı. Öğrenciler, öğretmenler için hediye seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? İşte, Öğretmenler Günü 2022 tarihi…

Öğretmenler Günü ne zaman 2022? Bu sene Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? İşte tarihi

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini aldı. Kasım ayı ile birlikte öğrenci ve öğretmenlerin en önemli günleri arasında yer alan bu özel zaman için geri sayım başladı. 2022 Öğretmenler Günü tarihi öğrencilerin arama geçmişlerinde yer alıyor. İşte, Öğretmenler Günü 2022 hakkında merak edilenler…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım Perşembe gününe denk gelecek.

Böylece öğrenciler ve öğretmenler okulda bu özel günü kutlayabilecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

Kadın öğretmenlere; çiçek, takı, kozmetik ürünlerinin yanı sıra, kişiye özel kalem, not defteri, roman gibi hediyeler alınabilir. Öte yandan tekstil ürünleri, biblo gibi süs eşyaları da hediye edilebilir.

Erkek öğretmenler için ise; kravat, gömlek gibi giyim ürünleri, parfüm gibi kozmetik ürünleri, isimlik, kişiye özel kalem, roman-dergi hediye edilebilir.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1981 yılından bu yana kutlanan öğretmenler günü 11 Kasım 1928'de Atatürk'ün Başöğretmen ünvanını almasıyla belirlenmiş olan bir tarihtir.

Ulu Önderimizin 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun bu ünvanı aldığı yıldönümlerinde ülke çapında bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenler Günü ne zaman 2022? Bu sene Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? İşte tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA