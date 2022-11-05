Öğretmenler Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler Günü neden kutlanır?

Öğretmenler Günü tarihi, önemi ve ortaya çıkış tarihi gibi bilgiler merak ediliyor. Öğretmenlerine sürpriz hazırlamak isteyen öğrenciler bu gün kapsamında hediyelerini gönderecek ve mesajlarını iletecekler. Peki Öğretmenler Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır?
Özel gün her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım'da kutlanacak. Yani 24 Kasım 2022 Cumartesi günü Öğretmenler Günü olarak idrak edilecek. Öğretmenlerine sürpriz hazırlamak isteyen öğrenciler bu gün kapsamında hediyelerini gönderecek ve mesajlarını iletecekler.
24 Kasım öğretmenler günü bu yıl hafta içine yani Perşembe gününe denk geliyor.