Öğretmenler Günü’nü ilk kez kutlayacaktı ama olmadı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan, SABAH'a konuştu. Kızının Kocatepe İlkokulu'nda yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını anlatan Alkan, "Okula severek gidiyor, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Ara tatilden sonra ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha göremedim" dedi.Baba Alkan, "Kızım sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktığında, okulun bahçesine isabet eden roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybetmiş. Kendini hiçe sayıp canı pahasına öğrencilerini kurtarmaya gitmesi beni ayakta tutan tek şey. Her zaman çocuklarını ön plana koyardı. Hayata gözlerini yumarken bile öyle yapmış" ifadesini kullandı.Kızının hayallerinden bahseden Alkan, şunları anlattı: "Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. O yüzden çalışıp kazanıp yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuğum sözleşmeli öğretmenlik yapıyor, daha fazla insana yardım edebilmek için atanmayı bekliyordu. İçim yanıyor. Allah, kendilerini de yaksın. Kızımın ilk Öğretmenler Günü olacaktı. Öğrencileriyle birlikte bu özel günü kutlamasını çok isterdik ama olmadı."Terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan anısına dün Gaziantep'te "24 Kasım Öğretmenler Günü Yol Koşusu ve Halk Yürüyüşü" düzenlendi. Öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, şehit öğretmenin annesi Hayriye ve babası Mustafa Alkan da yer aldı. Yürüyüşte, sloganlarla terör lanetlenirken, şehitler de anıldı. Ayşenur Alkan için Şırnak'taki 709 okulda da anma töreni düzenlendi. Bu arada Kocatepe İlkokulu'nda 4/C sınıfı öğretmeni olan Alkan'ın öğrencileri de üzüntüsünü dile getirdi. Öğrencilerden Ümeyir Doğan, "Ben de öğretmen olup öğretmenimin yarım kalan hayallerini tamamlayacağım. Onun gibi öğrenciler yetiştireceğim" diye konuştu. Rümeysa Bozkurt ise "Öğretmenimizi hiç unutmayacağız" dedi.