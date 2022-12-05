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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Öğretmenler Günü’nü unutmadılar

Öğretmenler Günü’nü unutmadılar
Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ara verilen eğitim yeniden başladı. Ders başı yapan Namık Kemal İlkokul öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Öğretmenlerinin özel gününü gecikmeli kutlayan öğrenciler, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Sınıf öğretmeni Mesut Çakır, Öğretmenler Günü'nün buruk geçtiğini ama geç de olsa kutlama yapıldığını söyledi. Öğrencilerin, Öğretmenler Günü'nü unutmamalarının kendisini sevindirdiğini dile getiren Çakır, "Okullarımız yeniden başladı. Öğrencilerimle beraberim. Geç de olsa öğrencilerim Öğretmenler Günü'mü kutladı. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Rabb'im, bir daha yaşatmasın. Bundan sonraki Öğretmenler Günü'nün çok daha güzel geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. AA

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Öğretmenler Günü’nü unutmadılar
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