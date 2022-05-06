Öğretmenlerin aracı uçuruma uçtu: 1’i ağır 5 yaralı

Edinilen bilgilere kaza, sabah saatlerinde Kılıç köyü yakınlarında bulunan uçurumda yaşandı. İçerisinde öğretmenlerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzere uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan öğretmenlerden Songül Yavuz, Ayşe Sena Çamkuşu, Şerafettin Elçiboğa, Esra Aydın ve Fırat Daş yaralandı.

Yaralılardan Esra Aydın'ın durumu ağır olduğu öğrenildi. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk etti. Kazada yaralanan kişiler olay yerinde ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.