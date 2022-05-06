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Giriş Tarihi: 6.5.2022 11:50 Son Güncelleme: 6.5.2022 12:48

Öğretmenlerin aracı uçuruma uçtu: 1’i ağır 5 yaralı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Öğretmenlerin aracı uçuruma uçtu: 1’i ağır 5 yaralı

Batman merkeze bağlı Kılıç köyünde direksiyon hamiyetini kaybeden araç uçuruma yuvarlandı.  Meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 5 öğretmen yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza, sabah saatlerinde Kılıç köyü yakınlarında bulunan uçurumda yaşandı. İçerisinde öğretmenlerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzere uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan öğretmenlerden Songül Yavuz, Ayşe Sena Çamkuşu, Şerafettin Elçiboğa, Esra Aydın ve Fırat Daş yaralandı.

Yaralılardan Esra Aydın'ın durumu ağır olduğu öğrenildi. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk etti. Kazada yaralanan kişiler olay yerinde ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öğretmenlerin aracı uçuruma uçtu: 1’i ağır 5 yaralı
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