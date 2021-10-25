Oklar, Ümitcan’ı gösteriyor

Ankara
'nın Mamak
ilçesinde 5 Ağustos'ta Esra Hankulu
'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Uygun'un verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti. Kamuoyunda "Aleyna Çakır
" olarak bilinen Sema Esen
'in ölümüyle ilgili soruşturmada da şüpheli olan Ümitcan Uygun, olay günü sabah 10.15 sularında telefonunun çalması üzerine uyandığını söylemişti. Uygun, arayanın avukatı olduğunu, adliyede beklediği için Esra Hankulu'ndan taksi çağırmasını istediğini anlatmıştı. Daha sonra Esra'nın kendi telefonuyla taksi istediğini söyleyen Ümitcan Uygun, gelen taksiye binerek evden ayrıldığını, o sırada Esra'nın sağ olduğunu iddia etmişti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan taksici Ş.B., olay günü 10.30 ile 11.00 arasında durağı erkek bir şahsın arayarak taksi istediğini söyledi. Soruşturma kapsamında HTS kaydında elde edilen bilgilere göre şüpheli Ümitcan Uygun'un sabah 09.46'da G.U. isimli şahsı aradığı ve yine kendisini aradığını iddia ettiği avukatını 10.09'da kendisinin aradığı ortaya çıktı.