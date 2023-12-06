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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi, İstanbul'da trafikte iki esnaf kardeşin saldırısına uğradı. Olay 5 Aralık'ta Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Oktay Derelioğlu'nun kullandığı araç yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edildi. İddiaya göre aracı kullanan Zekai K. ve Nurettin K. adlı iki kardeş, futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırdı. Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar, çifti darp etmeyi sürdürdü. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan eşi, vatandaşlardan yardım istedi. Ünlü futbolcu hastaneye kaldırıldı.



Oktay Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Derelioğlu ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi. SABAH'a konuşan Oktay Derelioğlu, trafikte hiçbir sorun yokken iki magandanın eşinin yanında kendisini darp etmeye başladığını, eşinin ayırmaya çalışmasına rağmen gözü dönmüş saldırganlarca tartaklandığını iddia etti. Gözaltına alınan kardeşler ise ünlü futbolcunun kendilerine hakaret edip küfrettiğini ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen iki kardeş tutuklandı.

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Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı
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