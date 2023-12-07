Oktay Derelioğlu’nu darp ettiler, suçu ona attılar

Millifutbolcu Oktay Derelioğlu'nun geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte trafikte darp edilmesi olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında milli futbolcuyu hastanelik eden Zekai K. ve Nurettin K. 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Zekai K. ifadesinde, "Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma falan yok, kameralarda mevcuttur. Sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darp etmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur" dedi.Suçlamaları kabul etmeyen Nurettin K. ise, "Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı taraf da düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu biz de bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile var. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.