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Giriş Tarihi: 13.2.2022 17:12 Son Güncelleme: 13.2.2022 17:37

Okul arkadaşına meydan dayağı attırdı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Okul arkadaşına meydan dayağı attırdı

Gaziantep’te okul arkadaşıyla tartışan bir öğrenci okul çıkışı dışarıdan getirdiği silahlı bir gruba arkadaşını dakikalarca dövdürüp işkence ettirdi.

Şehitkamil ilçesinde bulunan Saim Akınal Lisesi'nde öğrenci olan Erdal K. adlı öğrenci adı açıklanmayan bir arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından dışarıdan arkadaşlarını çağıran öğrenci okul çıkışında yakaladığı Erdal K'yı bir parka götürerek darp ettirdi. Dakikalarca küfredilip dövülen öğrenciyi dövenlerden biri "Benim adamı Tamer Kaya, ben sana gelirim demedim mi?" diye bağırırken birinin elindeki tabanca dikkat çekti.

Görüntülerde saldırganlardan birinin tekme tokat dövülüp küfür ve hakarete uğrayan öğrenciyi bıçaklamak için belinden sallama tabir edilen bıçak çıkarması üzerine başka bir kişinin "sokma, sokma" diğer bağırması dikkat çekti.

Parkta dakikalarla dövülen Erdal K., silahlı ve bıçaklı saldırganlardan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okul arkadaşına meydan dayağı attırdı
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